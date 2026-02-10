Foibe la pace che non c’è

La questione delle foibe torna a far discutere, tra promesse non mantenute e parole che sembrano scivolare nel vuoto. La storia di questi luoghi rimane aperta, senza una vera pace, e i ricordi si mescolano a un senso di incompiuto. I protagonisti di allora sono ormai lontani, ma il tema resta vivo, riproposto da chi chiede verità e riconciliazione.

Storie Assieme al monumento ufficiale a Basovizza si doveva realizzare un memoriale per i fucilati dal Tribunale Speciale. Il primo si ingrandisce ma per le vittime dei fascisti invece del Parco solo erbacce Storie Assieme al monumento ufficiale a Basovizza si doveva realizzare un memoriale per i fucilati dal Tribunale Speciale. Il primo si ingrandisce ma per le vittime dei fascisti invece del Parco solo erbacce Questa è una storia di impegni presi e poi traditi, di parole date e poi dimenticate come dimenticati, per molti, sono i luoghi e i personaggi che ne fanno parte. E’ la storia di un progetto e di un accordo: il terreno dove erigere un monumento alla foiba a Basovizza era stato concesso in comodato al Comune di Trieste purché, contestualmente, costruisse un Parco della Pace qualche chilometro più in là, a Opicina. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Domani, in tutta Italia, si ricorderanno le vittime delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata.

A Cagliari scoppia la polemica per alcuni manifesti che paragonano il 10 febbraio, giorno del Ricordo, a un giorno partigiano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

