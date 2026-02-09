Domani, in tutta Italia, si ricorderanno le vittime delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata. Zaia ribadisce l’importanza di non dimenticare e di ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in quella tragedia. È un momento per riflettere su una pagina difficile della nostra storia, che troppo a lungo è stata trascurata.

VENEZIA – “Il Giorno del Ricordo, domani 10 febbraio, è la data in cui l’Italia sceglie di guardare in faccia una tragedia per troppo tempo relegata ai margini: le foibe e l’Esodo giuliano-dalmata. È un dovere civile ricordare tutti coloro che hanno perso la vita nelle foibe: uomini e donne, civili e militari, colpiti in una stagione di violenza che ha segnato il confine orientale e la coscienza nazionale”. Sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: “Ricordare significa anzitutto restituire dignità alle persone: ai loro nomi, alle loro storie, alle famiglie spezzate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Zaia: “È un dovere civile ricordare tutti coloro che hanno perso la vita nelle foibe”

