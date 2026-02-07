Cagliari i poster che ridicolizzano le Foibe

A Cagliari scoppia la polemica per alcuni manifesti che paragonano il 10 febbraio, giorno del Ricordo, a un giorno partigiano. I manifesti sono stati affissi in città e hanno scatenato reazioni di sorpresa e indignazione tra i cittadini. La polemica si aggiunge alle discussioni già aperte sull’uso della memoria storica e sui modi di commemorare le vittime delle foibe.

Polemica a Cagliari per alcuni manifesti che ridicolizzano gli eccidi delle foibe. Lo slogan: «10 febbraio, giorno del ricordo partigiano». Si indigna Fratelli d'Italia, con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia: «Chiedo al sindaco che si adoperi per la rimozione tempestiva di tutti i manifesti con la massima urgenza. È una provocazione riluttante e intollerabile firmata Azione antifascista di Cagliari». Per Meloni si tratta di un «atto indegno che arriva a soli quattro giorni dalla celebrazione solenne del vero Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92 in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

