Foibe Giorno del Ricordo | omaggio alle vittime

A Reggio Calabria, Fratelli d’Italia ha ricordato le vittime delle Foibe nel Giorno del Ricordo. Il coordinamento locale ha organizzato un momento di silenzio per onorare le persone che hanno subito quelle terribili violenze. La cerimonia si è svolta in modo semplice, senza grandi formalità, ma con il rispetto che si deve a quelle pagine oscure della nostra storia.

Giorno del Ricordo, Fratelli d’Italia Reggio Calabria rende omaggio alle vittime delle Foibe. Nel Giorno del Ricordo, il Coordinamento Metropolitano di Fratelli d’Italia – Reggio Calabria ha dedicato un momento di silenzio e riflessione alle vittime delle Foibe, una delle pagine più tragiche e dolorose della storia nazionale. Un mazzo di fiori e una coccarda tricolore sono stati deposti in segno di rispetto e memoria, riaffermando l’impegno a custodire la verità storica. Tra il 1943 e il 1947, migliaia di italiani furono uccisi e gettati nelle cavità carsiche note come foibe, in un contesto di violenza e persecuzione che colpì civili di ogni età, professione e credo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

La Regione Campania ha deciso di abbassare le bandiere a mezz’asta in tutte le sue sedi per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata-istriano.

Questa mattina a Montecitorio si sono svolte le celebrazioni per il Giorno del Ricordo.

Cesena, Giorno del Ricordo e omaggio alle vittime delle Foibe

Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it

Giorno del Ricordo, studenti e autorità insieme al Gandini per non dimenticare le vittime delle foibeCerimonia in Aula Magna con istituzioni, scuole e un intenso momento teatrale per ricordare l’esodo giuliano-dalmata ... msn.com

Giorno del Ricordo, Trieste rende omaggio alle vittime delle foibe: ministri e autorità alla cerimonia di Basovizza ARTICOLO - - > https://www.triesteallnews.it/2026/02/giorno-del-ricordo-trieste-rende-omaggio-alle-vittime-delle-foibe-ministri-e-autorita-alla-cer - facebook.com facebook

FOIBE ED ESODO: NOI NON DIMENTICHIAMO Il Giorno del Ricordo nasce per rompere un silenzio imposto e durato decenni. Ricordare foibe ed esodo giuliano-dalmata non è un rito né una bandiera di parte: è un atto di verità e di giustizia verso le vittime Q x.com