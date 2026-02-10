Foibe Giorgia Meloni | Imperdonabile congiura del silenzio

Giorgia Meloni torna a ricordare le tragedie delle foibe nel Giorno del Ricordo. La premier sottolinea come l’Italia abbia ignorato per troppo tempo questa pagina oscura, lasciando che il silenzio e l’oblio coprissero le sofferenze di chi è stato costretto a lasciare Istria, Fiume e Dalmazia. Meloni invita a non dimenticare, a fare memoria e a riconoscere le vittime di una delle pagine più dolorose della nostra storia.

"Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza": la premier Giorgia Meloni lo scrive in un post sui social per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Una commemorazione che l'Italia celebra il 10 febbraio. "Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata - ha proseguito la presidente del Consiglio -. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità.

