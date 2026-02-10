Foibe | Fontana ' ricordare è un dovere delle istituzioni'

Oggi a Roma si sono ricordati i martiri delle foibe e le vittime dell’esodo giuliano-dalmata. Fontana ha detto che le istituzioni devono fare il loro dovere e mantenere vivo il ricordo. La cerimonia si è svolta senza grandi clamori, con poche persone presenti, ma l’obiettivo è stato chiaro: non dimenticare.

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Oggi onoriamo i martiri delle foibe e tutti coloro che vissero il dramma dell'esodo giuliano-dalmata. Ricordare e rendere omaggio alle vittime e al dolore delle loro famiglie è un dovere delle Istituzioni". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gorgonzola e il dramma delle foibe: "Un dovere ricordare le vittime"

Questa mattina a Gorgonzola è stato inaugurato un nuovo spazio nel cimitero di via Ticino, dedicato alle vittime delle Foibe e a chi ha vissuto l’esodo.

Zaia: “È un dovere civile ricordare tutti coloro che hanno perso la vita nelle foibe”

Domani, in tutta Italia, si ricorderanno le vittime delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata.

