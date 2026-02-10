Oggi a Roma si sono ricordati i martiri delle foibe e le vittime dell’esodo giuliano-dalmata. Fontana ha detto che le istituzioni devono fare il loro dovere e mantenere vivo il ricordo. La cerimonia si è svolta senza grandi clamori, con poche persone presenti, ma l’obiettivo è stato chiaro: non dimenticare.

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Oggi onoriamo i martiri delle foibe e tutti coloro che vissero il dramma dell'esodo giuliano-dalmata. Ricordare e rendere omaggio alle vittime e al dolore delle loro famiglie è un dovere delle Istituzioni". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Foibe: Fontana, 'ricordare è un dovere delle istituzioni'

Questa mattina a Gorgonzola è stato inaugurato un nuovo spazio nel cimitero di via Ticino, dedicato alle vittime delle Foibe e a chi ha vissuto l’esodo.

Domani, in tutta Italia, si ricorderanno le vittime delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata.

Il Maresciallo dei Vigili del fuoco Arnaldo Harzarich aveva quarant’anni nel 1943 quando scoprì il massacro delle foibe. Libro consigliato: 1. “Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio” di Raoul Pupo, BUR; 2. “Foibe rosse. Vita di Norma Cossetto uc facebook