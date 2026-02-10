Foibe ennesima polemica Italo Bocchino | Impedirmi di partecipare alla cerimonia in Consiglio è censura

Durante la seduta del Consiglio regionale toscano di oggi, Italo Bocchino si è scagliato contro la decisione di impedirgli di partecipare alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo. L’intervento, poi cancellato, ha scatenato nuove tensioni e critiche.

Firenze, 10 febbraio 2026 – L'intervento, poi cancellato, di Italo Bocchino durante la seduta del Consiglio regionale toscano di oggi, in occasione del Giorno del Ricordo, continua ad alimentare polemiche. Il direttore de Il Secolo d'Italia accusa Eugenio Giani di non aver saputo governare una vicenda tanto delicata. Anche se in serata il centrodestra annuncia di aver prenotato una sala: un 'consiglio parallelo' per permettere a Bocchino di proiettare il cortometraggio e svolgere l'intervento. Giani ribatte: «Se vuole intervenire non gli verrà impedito. Ma la Giornata del Ricordo ha una finalità istituzionale e non configurarsi come una manifestazione di parte in grado di provocare fratture.

