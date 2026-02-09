Foibe il Pd censura Bocchino non indietreggia | non mi fanno entrare? Parlerò anche dal marciapiede

La polemica sulle commemorazioni del Giorno del Ricordo non si placa. Mentre il Pd tenta di censurare le parole di Bocchino, lui annuncia che parlerà anche dal marciapiede se non gli permetteranno di entrare. La discussione si infiamma, e i toni si fanno ancora più duri. La memoria delle vittime non si spegne facilmente, anche di fronte alle restrizioni e alle polemiche.

Giorno del Ricordo, censure e sordine non bastano. E non possono bastare. La sinistra toscana può anche provare a “infoibare” la democrazia, ma non riuscirà a zittire la memoria. Nonostante il grottesco dietrofront della Regione a guida Pd – la giunta di Eugenio Giani, cedendo ai diktat dell’Anpi e della sinistra radicale, ha deciso di cancellare la partecipazione dei relatori esterni alla seduta solenne del Consiglio regionale. Traduzione: l’intervento di Italo Bocchino, già ufficializzato e programmato, è stato messo all’indice – il giornalista conferma la sua presenza a Firenze. Anzi, rilancia: «Tanto io ci vado lo stesso», assicura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L’Anpi ha impedito a Italo Bocchino di parlare di foibe, sollevando polemiche.

L’Anpi e la Regione Toscana hanno deciso di escludere Italo Bocchino dalla partecipazione a un evento previsto per il 10 febbraio.

Argomenti discussi: Foibe, l'indegna censura di Anpi Toscana; Foibe, Bocchino: censura su di me. Ma al convegno andrò lo stesso; Foibe: Michelotti (FdI), censura di Bocchino è pagina preoccupante. Vergogna; La Democrazia in Toscana? Un Miraggio Sotto l'Egemonia Rossa.

