L’Anpi ha impedito a Italo Bocchino di parlare di foibe, sollevando polemiche. L’associazione partigiani ha deciso che lui non può partecipare a un convegno su questo tema, definendo la sua presenza inaccettabile. Donzelli ha commentato che si tratta di un “folle imbarbarimento”. La discussione si accende con toni duri, tra chi difende la libertà di parola e chi invece vuole censurare certi interventi.

Il via alla grancassa l’ha dato l’Anpi e presto si sono accodati altri: Italo Bocchino, ha tuonato l’Associazione partigiani, non può partecipare a un convegno sulle foibe. A infiammare gli animi è la commemorazione organizzata dalla Regione Toscana per il 10 febbraio, in cui cade la ricorrenza del Giorno delle Ricordo. L’incontro, deliberato dall’ufficio di presidenza del Consiglio, prevede, secondo il programma approvato, gli interventi del governatore dem Eugenio Giani, del presidente del consiglio Stefania Saccardi di Italia Viva, del vicepresidente Diego Petrucci di FdI e di Bocchino, che ha curato un cortometraggio sulla storia degli esuli realizzato da una imprenditrice toscana, Federica Masoni Martini, discendente di esuli istriani dalmati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Bocchino non può parlare di foibe”: l’Anpi ci prova con la censura. Donzelli: “Folle imbarbarimento”

Approfondimenti su Bocchino Foibe

Mancano pochi giorni al 10 febbraio, il giorno che ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bocchino Foibe

Argomenti discussi: Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): Vicini a medici e operatori, servono soluzioni condivise; Per Brevità Maria La straziante intervista di Del Vecchio, e i misteri misteriosi delle agenzie di comunicazione.

Gad Lerner e Bocchino, scontro in tv: Questo è gravissimoScintille in diretta tv tra Gad Lerner e Italo Bocchino a 'Otto e mezzo'. Animi infuocati tra Trump, Meloni e antisemitismo. newsmondo.it

Bocchino: La sinistra voleva cancellare l’identità nazionale. Scontro con Gruber e LernerTrump sta facendo le solite esagerazioni, A Gaza hanno smesso di sparare da quando Trump si è impegnato su questo, La sinistra voleva cancellare l’identità nazionale. Le perle di Italo Bocchino ... ilfattoquotidiano.it

Irpinianews.it. . Il messaggio del maresciallo Francesca Bocchino, referente per il Comando Provinciale dei Carabinieri sui reati di genere e quelli compiuti o ai danni di minori al confronto su bullismo e cyber bullismo presso il Convitto di Avellino Convitto, il m facebook

Leonardo Del Vecchio ha pubblicato un post su IG per rispondere agli attacchi dopo la sua partecipazione a Otto e mezzo. Ha detto una cosa semplice e vera. È un imprenditore, un uomo del fare. Il suo mestiere non è parlare in tv e non andrebbe messo alla x.com