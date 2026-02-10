foibe ennesima polemica caso bocchino in toscana

Italo Bocchino aveva ricevuto un invito a partecipare alla Giornata del Ricordo in Toscana, ma poi l’ha cancellato. La proposta, arrivata dall’Ufficio di presidenza, prevedeva la proiezione di un corto realizzato da Federica Martini Masoni, imprenditrice toscana e nipote di un esule giuliano-dalmata. La decisione ha scatenato nuove polemiche sulla commemorazione.

Italo Bocchino, come nasce l’invito, poi annullato, alla Giornata del Ricordo in Consiglio regionale? "Dalla proposta accettata dall’Ufficio di presidenza di proiettare il corto realizzato da Federica Martini Masoni, imprenditrice toscana, nipote di un esule giuliano-dalmata. Poi vi sarebbe stata una mia prolusione di 15 minuti". Che ruolo ha avuto? "Sono la voce narrante del filmato, perché da 40 anni mi occupo del tema". E cosa è accaduto? "Dopo la protesta dell’ Anpi il governatore Giani, che si è dimostrato pavido senza capacità di governare una vicenda tanto delicata, ha censurato un giornalista". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Durante la seduta del Consiglio regionale toscano di oggi, Italo Bocchino si è scagliato contro la decisione di impedirgli di partecipare alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo.

L’Anpi e la Regione Toscana hanno deciso di escludere Italo Bocchino dalla partecipazione a un evento previsto per il 10 febbraio.

