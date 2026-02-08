Foibe l’Anpi e la Regione Toscana censurano Bocchino

L’Anpi e la Regione Toscana hanno deciso di escludere Italo Bocchino dalla partecipazione a un evento previsto per il 10 febbraio. Bocchino, giornalista e direttore del Secolo d’Italia, doveva intervenire in una seduta del Consiglio regionale toscano per presentare un cortometraggio sulla storia degli esuli, realizzato da Federica Masoni Martini. Tuttavia, la partecipazione è stata cancellata, suscitando polemiche in vista del Giorno del Ricordo.

Approfondimenti su Foibe Regione Toscana Foibe, Giani e la sinistra toscana piegati ai ricatti dell'Anpi: Bocchino escluso dalla commemorazione La decisione di escludere Italo Bocchino dalla cerimonia per le foibe ha suscitato polemiche in Toscana. "Bocchino non può parlare di foibe": l'Anpi ci prova con la censura. Donzelli: "Folle imbarbarimento" L'Anpi ha impedito a Italo Bocchino di parlare di foibe, sollevando polemiche.

