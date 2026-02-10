Roma celebra oggi il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e agli esuli giuliano-dalmati. Il ministro Braga sottolinea che questa tragedia nazionale deve essere ricordata attraverso un lavoro condiviso, non con battaglie di parte. L’obiettivo è mantenere viva la memoria in modo unitario, senza divisioni. La giornata è un momento per ricordare le sofferenze di chi ha vissuto quegli eventi e per onorare il loro ricordo.

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Il Giorno del Ricordo rende omaggio alle vittime delle foibe, agli esuli giuliano-dalmati, ai loro familiari e alle associazioni che da anni custodiscono con tenacia la memoria di una tragedia segnata dal dolore, dal lutto e dalla perdita. Donne e uomini, anziani, molti bambini, furono costretti a lasciare le proprie case, perseguitati per la loro appartenenza etnica e culturale, per le idee politiche, per la fede". Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "Di fronte a quella storia di odio e divisione, rinnoviamo oggi il nostro impegno a costruire pace e giustizia, affermando con forza i valori della convivenza, del rispetto e della dignità della persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iltempo.it - Foibe: Braga, 'tragedia nazionale grazie a lavoro condiviso non a battaglia di parte'

