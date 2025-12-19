camerun la battaglia per la nazionale di calcio diventa battaglia per la presidenza del paese

In un Camerun diviso tra passione calcistica e ambizioni politiche, la tensione cresce a pochi giorni dall’inizio della Coppa d’Africa. Mentre la Nazionale si prepara a scendere in campo, le sfide interne si fanno sentire anche sui vertici del Paese, dove due figure si contendono il ruolo di leader. La competizione sportiva si intreccia con una battaglia di potere, rendendo questa edizione della manifestazione ancora più carica di significato.

A pochi giorni dal via della Coppa d’Africa, che inizierà domenica 21 dicembre, il Camerun ha teoricamente due allenatori, ognuno dei quali ha diramato una propria lista di convocati. È l’aspetto più evidente del grave conflitto istituzionale che sta dividendo lo sport nazionale: da un lato il Ministero dello Sport, emanazione del governo di Paul Biya, al potere ininterrottamente dal 1982. Dall’altro la Federcalcio FECAFOOT, guidata dall’unica persona in Camerun che, in quanto a carisma e notorietà, può tenere testa a Biya, Samuel Eto’o, ex calciatore di Barcellona e Inter. Il caso è scoppiato a novembre, a quasi un mese dall’inizio della competizione, quando Eto’o ha licenziato l’allenatore belga Marc Brys, in seguito alla clamorosa mancata qualificazione del Camerun ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com

