Camerun la battaglia per la Nazionale di calcio diventa battaglia per la Presidenza del Paese
In un Camerun diviso tra passione calcistica e ambizioni politiche, la tensione cresce a pochi giorni dall’inizio della Coppa d’Africa. Mentre la Nazionale si prepara a scendere in campo, le sfide interne si fanno sentire anche sui vertici del Paese, dove due figure si contendono il ruolo di leader. La competizione sportiva si intreccia con una battaglia di potere, rendendo questa edizione della manifestazione ancora più carica di significato.
A pochi giorni dal via della Coppa d’Africa, che inizierà domenica 21 dicembre, il Camerun ha teoricamente due allenatori, ognuno dei quali ha diramato una propria lista di convocati. È l’aspetto più evidente del grave conflitto istituzionale che sta dividendo lo sport nazionale: da un lato il Ministero dello Sport, emanazione del governo di Paul Biya, al potere ininterrottamente dal 1982. Dall’altro la Federcalcio FECAFOOT, guidata dall’unica persona in Camerun che, in quanto a carisma e notorietà, può tenere testa a Biya, Samuel Eto’o, ex calciatore di Barcellona e Inter. Il caso è scoppiato a novembre, a quasi un mese dall’inizio della competizione, quando Eto’o ha licenziato l’allenatore belga Marc Brys, in seguito alla clamorosa mancata qualificazione del Camerun ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Binaghi ha vinto la sua battaglia: Coppa Davis su Raiuno, come la Nazionale di calcio
Leggi anche: Giunta, la battaglia dei numeri fra Lega e FdI: il Carroccio rivendica quattro assessori più la presidenza del Consiglio
Camerun, il calcio come anticamera della presidenza; Caos Camerun: doppio allenatore e convocati.
Camerun, niente Coppa d'Africa per Aboubakar. Colpa di un record di Eto'o a rischio? - A pochi giorni dall’inizio della Coppa d’Africa, il calcio camerunese vive momenti di forte tensione. tuttomercatoweb.com
Camerun nel caos, spuntano due liste convocati per la Coppa d’Africa: in una c’è anche André Onana - Escluso dal CT David Pagou lo scorso 2 dicembre, Andrè Onana è stato inserito da Marc Brys in un nuovo elenco dei convocati del Camerun per l'imminente ... fanpage.it
Camerun: due ct e due liste di convocati per la Coppa d'Africa. Eto'o nella bufera, cosa succede - André Zambo Anguissa infortunato, la Nazionale di Yaoundé deve fare i conti anche con ... msn.com
Qui non si molla, si piange e si ride con la stessa intensità. Igor #Protti viaggia verso la sua battaglia con la forza del capitano. Ha portato la fiamma olimpica nel cuore di #Livorno, accolto da un coro d'affetto e da un simbolico abbraccio della sua gente. “La mi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.