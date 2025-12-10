Servizi di igiene ambientale firmato il contratto nazionale anche grazie al lavoro di Anci
È stato firmato il rinnovo del contratto nazionale per i servizi di igiene ambientale, un risultato significativo per il settore. Questo accordo è stato raggiunto grazie all'impegno di Anci e delle sue articolazioni regionali, inclusa l'Umbria, rafforzando la collaborazione tra enti e aziende per garantire servizi più efficaci e sostenibili.
Firmato il rinnovo del contratto nazionale del settore igiene ambientale, un traguardo importante reso possibile anche grazie al lavoro di Anci e delle sue articolazioni regionali, Umbria compresa. Il contributo di Anci è stato determinante: recependo le esigenze provenienti dai territori, ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Zazoom Social News - Ultime News - Zazoom Social News
Firmato l' accordo nazionale | revocato all' ultimo lo sciopero di Veritas - Zazoom Social News
Rinnovato il contratto nazionale dell'igiene ambientale anche grazie al lavoro di Anci - Nella tarda serata di martedì 9 dicembre è stato firmato il rinnovo del CCNL del settore igiene ambientale, un traguardo importante reso ... Come scrive orvietonews.it
Igiene ambientale: raggiunto accordo su rinnovo CCNL, revocato sciopero - Alle 22,40 di ieri sera è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. Riporta gonews.it
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it