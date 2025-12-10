Servizi di igiene ambientale firmato il contratto nazionale anche grazie al lavoro di Anci

È stato firmato il rinnovo del contratto nazionale per i servizi di igiene ambientale, un risultato significativo per il settore. Questo accordo è stato raggiunto grazie all'impegno di Anci e delle sue articolazioni regionali, inclusa l'Umbria, rafforzando la collaborazione tra enti e aziende per garantire servizi più efficaci e sostenibili.

Firmato il rinnovo del contratto nazionale del settore igiene ambientale, un traguardo importante reso possibile anche grazie al lavoro di Anci e delle sue articolazioni regionali, Umbria compresa. Il contributo di Anci è stato determinante: recependo le esigenze provenienti dai territori, ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Zazoom Social News - Ultime News - Zazoom Social News

Firmato l' accordo nazionale | revocato all' ultimo lo sciopero di Veritas - Zazoom Social News

Rinnovato il contratto nazionale dell'igiene ambientale anche grazie al lavoro di Anci - Nella tarda serata di martedì 9 dicembre è stato firmato il rinnovo del CCNL del settore igiene ambientale, un traguardo importante reso ... Come scrive orvietonews.it

Igiene ambientale: raggiunto accordo su rinnovo CCNL, revocato sciopero - Alle 22,40 di ieri sera è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. Riporta gonews.it