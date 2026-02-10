Foibe Bocchino | Io censurato Giani mette il bavaglio ai giornalisti di destra politico con la ‘p’ minuscola

La giornata del Ricordo alla Regione Toscana si è conclusa con una polemica che ha fatto discutere. Bocchino accusa Giani di aver messo il bavaglio ai giornalisti di destra, sostenendo di essere stato censurato. La manifestazione, che dovrebbe commemorare le vittime delle foibe, si è trasformata in uno scontro politico più che in un momento di memoria. Alla fine, l’atmosfera si è fatta pesante e molti hanno parlato di una giornata da dimenticare.

E alla fine censura fu. Il Giorno del Ricordo alla Regione Toscana finisce con una giornata da dimenticare. “ Sono stato censurato. Di Giani mi interessa poco, il problema è un altro: proviamo a immaginare, al contrario, se fosse successo a un giornalista di sinistra. La mia colpa è semplicemente di non essere di sinistra, anche se sono uno studioso delle Foibe. Me ne occupo da 40 anni”. Sono le parole del direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino, parlando con i giornalisti all’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia e Forza Italia in Consiglio regionale, a latere della seduta solenne del giorno del Ricordo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La decisione di escludere Italo Bocchino dalla cerimonia per le foibe ha suscitato polemiche in Toscana.

Durante un convegno dedicato alle foibe, un intervento di Bocchino è stato interrotto e censurato, scatenando l’ira di Fratelli d’Italia.

