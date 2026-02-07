Foibe Giani e la sinistra toscana piegati ai ricatti dell’Anpi | Bocchino escluso dalla commemorazione

La decisione di escludere Italo Bocchino dalla cerimonia per le foibe ha suscitato polemiche in Toscana. La sinistra locale, invece di difendere la memoria condivisa, si è piegata alle richieste dell’Anpi. La modifica del programma ufficiale, che ha tolto spazio a Bocchino, ha messo in evidenza come le pressioni politiche abbiano prevalso sulla sobrietà dell’evento. La speranza di un gesto più indipendente si è sciolta davanti a questa scelta, che ha generato malcontento tra gli organizzatori e le associazioni coinvolte.

La flebile speranza che la sinistra toscana potesse dare un segnale di autonomia rispetto ai diktat dell’Anpi si è infranta sulla decisione di modificare il programma delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo varato dall’Ufficio di presidenza del consiglio, pur di escludere Italo Bocchino. Una scelta comunicata dalla presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi di Italia Viva, e sposata dal presidente dem della Regione, Eugenio Giani. La sinistra piega la Regione Toscana ai diktat dell’Anpi. Bocchino avrebbe dovuto partecipare, il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, a un incontro con gli stessi Giani e Saccardi e con il vicepresidente del consiglio, Diego Petrucci di FdI, come curatore di un cortometraggio sulla storia degli esuli realizzato da una imprenditrice toscana, Federica Masoni Martini, discendente di esuli istriani dalmati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Foibe, Giani e la sinistra toscana piegati ai ricatti dell’Anpi: Bocchino escluso dalla commemorazione Approfondimenti su Foibe Commemorazione “Bocchino non può parlare di foibe”: l’Anpi ci prova con la censura. Donzelli: “Folle imbarbarimento” L’Anpi ha impedito a Italo Bocchino di parlare di foibe, sollevando polemiche. Anpi: ricordare le foibe in modo sobrio L’Anpi organizza una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe, ma il modo in cui si svolge suscita polemiche. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Foibe Commemorazione Argomenti discussi: Foibe, polemiche per Bocchino. Saccardi: Nessun intervento esterno; Giorno del Ricordo: seduta solenne del Consiglio regionale; Bocchino non può parlare di foibe | l’Anpi ci prova con la censura Donzelli | Folle imbarbarimento. FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FOIBE, CAMPIONE (FDI): GIANI GIUSTIFICA ESCLUSIONE DI BOCCHINO, PAROLE GRAVISSIME»«Sono gravissime le parole del governatore della Toscana Eugenio Giani, che ha difeso la decisione della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ... agenziagiornalisticaopinione.it Foibe. Cellai (FdI): Censura di Bocchino, sinistra nemica della propria storiaLa censura sulle Foibe colpisce ancora: questa volta è toccato a Italo Bocchino, invitato per la seduta solenne in Consiglio Regionale per il Giorno del ... gonews.it L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna celebrerà il Giorno del Ricordo il 9 febbraio con una mattinata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, coinvolgendo gli studenti delle scuole bolognesi. L’iniziativa, organizzat facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.