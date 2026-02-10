Fisco salvagente dai controlli per 2,7 milioni di partite Iva

La stretta dell’Agenzia delle Entrate si fa sentire. In Italia, 2,7 milioni di partite Iva sono ora protette dai controlli, grazie a un nuovo salvataggio. La lotta all’evasione fiscale resta una delle priorità, ma il governo sta cercando di trovare un equilibrio per non penalizzare troppo i professionisti. Intanto, si apre anche il capitolo sul rinnovo del concordato preventivo per 460mila autonomi e professionisti che avevano già aderito.

Una partenza in salita. Anzi doppia. Il concordato preventivo versione 2026-2027 dovrà scalare due cime impegnative. Da un lato, farsi riconfermare dai 460mila tra imprese, autonomi e professionisti che hanno optato per il patto biennale nella prima edizione targata 2024-2025. Dall’altro, provare a convincere i 2,2 milioni di partite Iva soggette alle pagelle fiscali che finora sono rimasti “insensibili” ai richiami dell’accordo in base al risultato proposto dalle Entrate. A conti fatti si tratta di quasi 2,7 milioni di contribuenti che gravitano nell’area di quelli che in gergo tecnico si chiamano Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscali) e che, di fatto, avranno la chance di mettersi al riparo dai controlli del fisco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

