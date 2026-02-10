Fisco salvagente dai controlli per 2,7 milioni di partite Iva
La stretta dell’Agenzia delle Entrate si fa sentire. In Italia, 2,7 milioni di partite Iva sono ora protette dai controlli, grazie a un nuovo salvataggio. La lotta all’evasione fiscale resta una delle priorità, ma il governo sta cercando di trovare un equilibrio per non penalizzare troppo i professionisti. Intanto, si apre anche il capitolo sul rinnovo del concordato preventivo per 460mila autonomi e professionisti che avevano già aderito.
Una partenza in salita. Anzi doppia. Il concordato preventivo versione 2026-2027 dovrà scalare due cime impegnative. Da un lato, farsi riconfermare dai 460mila tra imprese, autonomi e professionisti che hanno optato per il patto biennale nella prima edizione targata 2024-2025. Dall’altro, provare a convincere i 2,2 milioni di partite Iva soggette alle pagelle fiscali che finora sono rimasti “insensibili” ai richiami dell’accordo in base al risultato proposto dalle Entrate. A conti fatti si tratta di quasi 2,7 milioni di contribuenti che gravitano nell’area di quelli che in gergo tecnico si chiamano Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscali) e che, di fatto, avranno la chance di mettersi al riparo dai controlli del fisco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Furbetti delle partite Iva, chi rischia la chiusura e come difendersi: la stretta di Fisco e Guardia di Finanza
Una nuova stretta sulle partite IVA mira a contrastare irregolarità e abusi.
Regime forfettario 2026: attenzione ai controlli, cosa cambia per le partite IVA
Il regime forfettario 2026 mantiene le sue caratteristiche principali, senza modifiche sostanziali.
Beccati 86mila invisibili al Fisco. E non sono serviti i controlli a pioggia (e neanche l’IA)Nel 2026 in arrivo oltre 2,4 milioni di lettere di compliance, un reminder che invita i contribuenti a verificare se i conti sono davvero in ... huffingtonpost.it
Agenzia delle Entrate, dati anti evasione: ci sono nuovi controlli in azioneL’Agenzia della riscossione potrà accedere ai dati delle fatture elettroniche per bloccare i crediti dei debitori fiscali. Quanto si recupera ... quifinanza.it
