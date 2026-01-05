Regime forfettario 2026 | attenzione ai controlli cosa cambia per le partite IVA

Il regime forfettario 2026 mantiene le sue caratteristiche principali, senza modifiche sostanziali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio più rigoroso, con un aumento della digitalizzazione e dei controlli fiscali. È importante che le partite IVA siano aggiornate e rispettino le nuove procedure per evitare eventuali contestazioni. In questo contesto, la trasparenza e la corretta gestione fiscale sono fondamentali per operare in conformità con le normative vigenti.

Il regime forfettario resta in piedi anche nel 2026, senza stravolgimenti normativi, ma con una linea molto più chiara da parte dell'Agenzia delle Entrate: più digitalizzazione e controlli fiscali più stringenti. È questo l'indirizzo che emerge dalla Manovra e dalle indicazioni operative per il nuovo anno, con un'attenzione crescente verso gli incassi e i flussi economici delle partite Iva. Regime forfettario 2026: nessuna rivoluzione, ma il Fisco stringe i controlli. Dal punto di vista delle regole di accesso, il regime forfettario nel 2026 non cambia struttura. Rimane confermata la flat tax, così come le soglie e i requisiti già noti ai contribuenti.

