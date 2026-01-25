Furbetti delle partite Iva chi rischia la chiusura e come difendersi | la stretta di Fisco e Guardia di Finanza

Una nuova stretta sulle partite IVA mira a contrastare irregolarità e abusi. Circa 9.000 posizioni sospette sono sotto osservazione, con il rischio di chiusura d’ufficio. È importante conoscere le regole e le modalità di tutela per evitare sanzioni e garantire una gestione corretta della propria attività professionale.

Stretta in arrivo sulle partite Iva “apri e chiudi”. Nel mirino ci sono 9 mila posizioni sospette, destinate alla chiusura d’ufficio nell’ambito del nuovo piano di controlli incrociati del Fisco per il 2026 che vedono il supporto massiccio della Guardia di Finanza. L’obiettivo è colpire i "furbetti", le finte attività, evasione e concorrenza sleale, senza penalizzare i professionisti e le imprese che lavorano davvero. Il focus Si tratta delle partite Iva che nascono e muoiono in pochi mesi, o che restano formalmente aperte ma non presentano dichiarazioni per anni, diventando di fatto “dormienti”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

“400mila controlli”. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, chi rischiaL’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno pianificando circa 400mila controlli fiscali incrociati, con l’obiettivo di verificare la conformità fiscale dei contribuenti.

