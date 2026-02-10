Firme in sciopero contro Petrecca E adesso provano a zittire Cerno

La decisione di escludere Paolo Petrecca dalla telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici ha scatenato le proteste delle firme. Alcune si sono fermate, altre hanno deciso di mettere in discussione anche Cerno, colpevole di aver preso posizione contro le scelte dell’emittente. La scena si è fatta tesa, mentre si susseguivano le reazioni sui social e nelle redazioni. Nel frattempo, Andrea Pucci ha scelto di auto-esonerarsi dalla conduzione di una serata del Festival di Sanremo, in segno di solidarietà

Paolo Petrecca esonerato dalla telecronaca della cerimonia di chiusura dei giochi Olimpici. Andrea Pucci auto-esonerato dalla co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo. Tommaso Cerno che non si fa esonerare dalla nuova striscia di informazione quotidiana su Raidue in partenza il 3 marzo. Altro che momento di pausa, serenità e fratellanza: mai come in questi giorni i cinque cerchi sono più infuocati che mai, e la Rai, come sempre al centro delle pressioni politiche, brucia tra le polemiche. Partiamo dal caso del direttore di Rai Sport, Petrecca, che, dopo l'ormai celebre cronaca della cerimonia inaugurale definita "imbarazzante" dai suoi stessi colleghi, da gran parte dello schieramento politico di centro-sinistra e da migliaia di spettatori, ieri è stato convocato per un incontro chiarificatore con l'ad Rai Giampaolo Rossi che gli ha chiesto "un'assunzione di responsabilità".

