La figura peggiore di sempre La Rai ritira le firme e dopo i Giochi farà sciopero contro Petrecca

La Rai ha deciso di ritirare le firme e prevede uno sciopero dopo le parole del direttore durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Il sindacato ha definito il commento come “la figura peggiore di sempre” e chiede chiarimenti. La polemica monta e si prepara un’azione di protesta che potrebbe bloccare le trasmissioni.

Il "caso Petrecca" continua a far discutere. Oggi - giorno in cui è atteso il confronto tra il direttore di Raisport, protagonista del disastroso commento alla cerimonia di apertura dei Giochi, e l’amministratore delegato della Rai Gianpaolo Rossi -, i giornalisti di RaiSport hanno deciso di scioperare. La protesta - che garantirà come previsto tutti gli approfondimenti dell’Olimpiade di Milano Cortina - sarà comunque forte e plateale. "Da tre giorni siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra. È tempo di far sentire la nostra voce - si legge nel comunicato dei Cdr di RaiSport, firmato anche dal fiduciario di Milano - perché siamo di fronte alla figura peggiore di sempre di RaiSport all'interno di uno degli eventi più attesi di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Rai Sport è in subbuglio dopo la telecronaca di Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica.

