Proseguono i lavori di Publiacqua su Lungarno Serristori

Proseguono i lavori di Publiacqua per il rinnovo della rete idrica su Lungarno Serristori a Firenze. L’intervento mira a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio, garantendo una gestione più efficace delle risorse idriche nella zona. I lavori, in corso dal 26 gennaio 2026, sono parte di un progetto di manutenzione programmata volto a minimizzare disservizi e a preservare l’integrità dell’infrastruttura idrica locale.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Proseguono i lavori per il rinnovo della rete idrica su lungarno Serristori, a cura di Publiacqua. Dal oggi, lunedì 26 gennaio, scatta la nuova fase delle lavorazioni con il cantiere, localizzato all'intersezione con Ponte alle Grazie, necessario per collegare le nuove condotte posate nel corso del 2025 con la rete esistente in lungarno Torrigiani. L'intervento fa parte di un più ampio progetto finalizzato al potenziamento e alla messa in sicurezza del sistema idrico metropolitano finanziato con i fondi Pnrr. Il cantiere interesserà un tratto della corsia del Ponte (lato centro) proseguendo in lungarno Torrigiani (lato Arno) e in lungarno Serristori (lato edifici).

