Firenze Publiacqua | nuovi cantieri in lungarno Serristori-Ponte alle Grazie piazza Goldoni e via Palagio degli Spini

Sono iniziati nuovi interventi di rinnovo della rete idrica a Firenze, curati da Publiacqua. I cantieri interesseranno lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, piazza Goldoni e via Palagio degli Spini, per migliorare la rete di distribuzione e garantire un servizio più efficiente. I lavori si svolgono nel rispetto delle normative e con attenzione alle esigenze della città e dei residenti.

FIRENZE – Proseguono i lavori per il rinnovo della rete idrica su lungarno Serristori a cura di Publiacqua. Da lunedì 26 gennaio 2026 scatta la nuova fase delle lavorazioni con il cantiere, localizzato all’intersezione con Ponte alle Grazie, necessario per collegare le nuove condotte posate nel corso del 2025 con la rete esistente in lungarno Torrigiani. L’intervento fa parte di un più ampio progetto finalizzato al potenziamento e alla messa in sicurezza del sistema idrico metropolitano finanziato con i fondi PNRR. Il cantiere interesserà un tratto della corsia del Ponte (lato centro) proseguendo in lungarno Torrigiani (lato Arno) e in lungarno Serristori (lato edifici). 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Publiacqua: nuovi cantieri in lungarno Serristori-Ponte alle Grazie, piazza Goldoni e via Palagio degli Spini Leggi anche: Nuovo asfalto in via Enrico De Nicola, lavori Publiacqua in via Palagio degli Spini e in via Piana Via Palagio degli Spini e via Piantanida, lavori alla rete idricaA partire da oggi, 19 gennaio 2026, a Firenze, sono in programma interventi sulla rete idrica lungo via Palagio degli Spini e via Piantanida. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Nuovi cantieri Publiacqua a Firenze, ecco dove; Firenze ingolfata non solo dai lavori del tram: in appena due giorni Publiacqua ha aperto 29 cantieri; Nuovi cantieri Publiacqua a Firenze, ecco dove; Publiacqua. Aggiornamento cantieri che si aprono sulla rete idrica di Firenze. Nuovi cantieri Publiacqua a Firenze, ecco doveEcco i cantieri Publiacqua che si aprono sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale: - via delle Caldaie (altezza civico 16), lavori su allaccio con chiusura strada ... nove.firenze.it Firenze ingolfata non solo dai lavori del tram: in appena due giorni Publiacqua ha aperto 29 cantieriIn due giorni, tra martedì e mercoledì, Publiacqua ha annunciato l’apertura di 29 nuovi cantieri sparsi per la città. In una Firenze la cui viabilità è strozzata dai lavori per la tramvia e da quelli ... corrierefiorentino.corriere.it Integrazione per i lavori su Lungarno Serristori in programma dal 26/01 a #Firenze publiacqua.it/2601-si-comple… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici #PNRR x.com #videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS In #A1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio A1-Variante di Valico in direzione Bologna. A #Firenze, proseguono i lavori di Publiacqua per la posa della nuova condotta idrica e fog - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.