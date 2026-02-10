firenze in tilt bloccata dal traffico disagi per la chiusura di ponte al pino e via mannelli

Firenze in tilt, il traffico si blocca completamente. La chiusura di Ponte al Pino e di via Mannelli crea disagi enormi, specialmente a Campo di Marte. Auto in coda ovunque e centinaia di persone rimangono bloccate per ore. La situazione si aggrava anche in centro e nelle strade principali, con rallentamenti che si estendono a tutta la città. I residenti sono costretti a trovare percorsi alternativi, ma la confusione regna sovrana. La polizia sta cercando di gestire il traffico, ma serve ancora tempo per risolver

Firenze, 10 febbraio 2026 – Il traffico manda in tilt Firenze e, in particolare, la zona di Campo di Marte. La combinazione di cantieri e chiusure stradali ha paralizzato la circolazione nella mattinata di martedì 10 febbraio, trasformando il primo giorno della nuova viabilità per i lavori al ponte al Pino in una giornata di caos. Chiuso Ponte al Pino. Dalla serata di lunedì 9 febbraio è scattata infatti la chiusura della corsia di Ponte al Pino in direzione via Masaccio, primo step di un intervento più lungo che vedrà fasi successive nei prossimi mesi. Le conseguenze si sono viste subito: lunghe code si sono formate in via Marconi, via Campo d’Arrigo e viale dei Mille (sia in direzione Campo di Marte sia in direzione piazza delle Cure). 🔗 Leggi su Lanazione.it

