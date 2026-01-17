firenze omaggio in musica a strauss al teatro verdi

Il Teatro Verdi di Firenze ospita un omaggio musicale a Strauss il 17 gennaio 2026. L’evento celebra oltre trent’anni di performance dal vivo di una delle brass band più riconosciute per virtuosismo e originalità nel panorama musicale internazionale. Un’occasione per ascoltare interpretazioni raffinate e fedeli alle composizioni del celebre compositore, in un contesto che valorizza la tradizione e l’eccellenza musicale.

Firenze, 17 gennaio 2026 - Oltre trent’anni di live e l’etichetta di brass band più virtuosa e funambolica al mondo. Da Vienna con molto humour, i Mnozil Brass saranno in concerto mercoledì 11 febbraio al Teatro Verdi di Firenze con il nuovo spettacolo “STRAU$$”, omaggio brillante e irriverente all’universo di Johann Strauss. Inizio ore 20,45. Che il valzer brillo di "Duidu, Duidu" – il riferimento è a una delle arie più note di Johann Strauss – e il moderno "Dudidubidu" siano a un tiro di schioppo è ben chiaro ai maestri dei Mnozil Brass. Dal 1992 questi straordinari musicisti si muovono avanti e indietro tra Strauss e Sinatra, Schubert e i Queen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

MNOZIL BRASS, mer 11/2 Teatro Verdi Firenze.

