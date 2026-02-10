Fire breaks out at Hong Kong airport no injuries reported officials say

Un incendio si è sviluppato nel terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Hong Kong questa mattina intorno alle 3. Nessuno è rimasto ferito, secondo le autorità. Le fiamme hanno causato momenti di preoccupazione tra passeggeri e personale, ma le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la zona. La situazione è stata sotto controllo in breve tempo, e l’aeroporto ha continuato a funzionare senza grandi disagi. Restano da capire le cause dell’incendio.

HONG KONG, Feb 10 (Reuters) - A fire broke out at Hong Kong International Airport's Terminal 1 around 3 p.m. (0700 GMT) on Tuesday, forcing officials to close three boarding bridges temporarily before the blaze was extinguished, the airport authority said. HONG KONG, 10 febbraio (Reuters) - Un incendio è scoppiato al Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Hong Kong intorno alle 15.00 (0700 GMT) di martedì, costringendo i funzionari a chiudere temporaneamente tre ponti d'imbarco prima che le fiamme fossero spente. (0700 GMT) di martedì, costringendo i funzionari a chiudere temporaneamente tre ponti d'imbarco prima che le fiamme venissero spente, ha detto l'autorità aeroportuale.

