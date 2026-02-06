Blaze in Iran’s capital Tehran put out no injuries - fire department

Questa mattina un grande incendio ha interessato un laboratorio di falegnameria all’interno di una base militare a est di Tehran. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, che hanno confermato che non ci sono feriti. Il fumo si è visto sollevare sopra la città, ma al momento non si segnalano conseguenze gravi. La causa del rogo è ancora da chiarire.

The semi-official news agency Mehr said the workshop was located in a military complex linked to Iran's military joint staff, without giving details. State-affiliated Nour News said the fire had led to "widespread publication of photos from eastern Tehran on social media under the title of 'explosion in Tehran'". L'agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr ha detto che l'officina si trovava in un complesso militare collegato allo staff militare congiunto iraniano, senza fornire dettagli. L'agenzia di stampa statale Nour News ha detto che l'incendio ha portato alla "pubblicazione diffusa di foto dalla parte orientale di Teheran sui social media sotto il titolo di 'esplosione a Teheran'".

