Fire at Hong Kong wholesale food market has been extinguished - fire services

Da internazionale.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha devastato un mercato all’ingrosso di alimentari a Hong Kong. Le squadre di pompieri sono intervenute rapidamente e sono riuscite a spegnere le fiamme. Non ci sono ancora dettagli sulle cause, ma i lavoratori sono stati evacuati in sicurezza. La zona è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di bonifica.

The fire service department said several small vehicles had caught fire outside the wholesale market, and two teams of fire fighters had now put out the blaze. I vigili del fuoco hanno dichiarato che diversi piccoli veicoli hanno preso fuoco all’esterno del mercato all’ingrosso e due squadre di vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

fire at hong kong wholesale food market has been extinguished fire services

© Internazionale.it - Fire at Hong Kong wholesale food market has been extinguished - fire services

Approfondimenti su Hong Kong Fire

Metastasio Jazz. Fire! Orchestra. È un’anteprima

Massive fire kills 6 in Karachi, destroys shopping centre

Un incendio di grandi proporzioni ha causato la morte di sei persone e ha danneggiato un centro commerciale a Karachi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

How Bull Sharks Survive In Freshwater

Video How Bull Sharks Survive In Freshwater ?

Ultime notizie su Hong Kong Fire

Argomenti discussi: FIRE SOUL 2.0. DAVID TOUTAIN E LA NUOVA CUCINA FRANCESE; Grattacieli in fiamme a Hong Kong: 13 morti. Ci sono persone ancora intrappolate.

Fire at Hong Kong wholesale food market has been extinguished - fire servicesA fire at a Hong Kong wholesale food market has been put out on Friday, according to the Hong Kong Fire Services Department, after plumes of thick black smoke could be seen rising above the western ... reuters.com

fire at hong kongBarge catches fire at Yau Ma Tei cargo area, second case in less than a weekBlaze on barge carrying recycled metal early on Friday prompts Hong Kong lawmaker to call for stricter safety oversight. scmp.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.