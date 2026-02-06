Un incendio ha devastato un mercato all’ingrosso di alimentari a Hong Kong. Le squadre di pompieri sono intervenute rapidamente e sono riuscite a spegnere le fiamme. Non ci sono ancora dettagli sulle cause, ma i lavoratori sono stati evacuati in sicurezza. La zona è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di bonifica.

The fire service department said several small vehicles had caught fire outside the wholesale market, and two teams of fire fighters had now put out the blaze. I vigili del fuoco hanno dichiarato che diversi piccoli veicoli hanno preso fuoco all’esterno del mercato all’ingrosso e due squadre di vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Fire at Hong Kong wholesale food market has been extinguished - fire services

Approfondimenti su Hong Kong Fire

Un incendio di grandi proporzioni ha causato la morte di sei persone e ha danneggiato un centro commerciale a Karachi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

How Bull Sharks Survive In Freshwater

Ultime notizie su Hong Kong Fire

Argomenti discussi: FIRE SOUL 2.0. DAVID TOUTAIN E LA NUOVA CUCINA FRANCESE; Grattacieli in fiamme a Hong Kong: 13 morti. Ci sono persone ancora intrappolate.

Fire at Hong Kong wholesale food market has been extinguished - fire servicesA fire at a Hong Kong wholesale food market has been put out on Friday, according to the Hong Kong Fire Services Department, after plumes of thick black smoke could be seen rising above the western ... reuters.com

Barge catches fire at Yau Ma Tei cargo area, second case in less than a weekBlaze on barge carrying recycled metal early on Friday prompts Hong Kong lawmaker to call for stricter safety oversight. scmp.com

La divisione dedicata ai digital asset del gruppo di Hong Kong porta a mezzo miliardo di dollari la raccolta in sei mesi, con focus sull’Italia come base per il Vecchio continente: «Soluzioni sicure e compliant per operatori istituzionali, fintech e aziende» facebook

Made in Italy a Hong Kong: dal 21 al 23 aprile 2026 mostra ICE ispirata a Phenomena, con focus su gioielleria, accessori e moda uomo/donna. Anteprima P/E 2026 + preview A/I 26/27. Max 40 aziende. Candidature entro 6/2/26 tinyurl.com/y52bcyc3 x.com