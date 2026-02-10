Fiorello ridicolizza Pucci e fa ridere tutti intanto il comico perde un altro lavoro importante

Fiorello ha preso in giro Andrea Pucci durante una trasmissione e ha fatto scoppiare il pubblico in risate. Nel frattempo, il comico perde un altro incarico importante, mentre la polemica su Sanremo 2026 continua a tenere banco, coinvolgendo anche aspetti politici e professionali.

La polemica che ha travolto Andrea Pucci dopo il suo ritiro da Sanremo 2026 continua a produrre effetti a catena, tra satira, politica e conseguenze professionali tutt’altro che leggere. A cavalcare il caso con l’arma più efficace possibile, l’ironia, è stato Fiorello che, come spesso accade, ha trasformato la bufera del momento in uno spettacolo irresistibile, mentre per Pucci la vicenda si è tradotta in nuove rinunce e contratti sfumati. Fiorello è irresistibile: così si prende gioco di Andrea Pucci. Nell’ultima puntata de La Pennicanza, Fiorello non ha perso tempo ed è entrato subito nel vivo della questione Sanremo, esordendo con: « Finalmente la polemica a Sanremo! ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

