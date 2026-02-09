Fiorello imita Andrea Pucci | la gag che fa ridere più dell’originale

Durante la puntata di ieri de La Pennicanza, Fiorello ha fatto ridere il pubblico con un’imitazione di Andrea Pucci. La sua gag ha conquistato gli spettatori, superando anche l’originale. La scena ha sorpreso tutti, anche chi conosceva già le battute di Pucci. Fiorello ha trasformato le polemiche di Sanremo in un momento di comicità semplice e immediata, che ha fatto sorridere anche i più scettici.

Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello si cimenta in un'imitazione esilarante di Andrea Pucci, trasformando le polemiche su Sanremo in comicità pura e facendo ridere il pubblico più dell'originale. Anche questa settimana Fiorello è tornato protagonista a La Pennicanza. Nella nuova puntata, lo showman ha commentato le principali notizie del mondo dello spettacolo, dopo aver dedicato alcune precedenti puntate a Fabrizio Corona. Questa volta, però, l'attenzione si è concentrata sulle polemiche legate ad Andrea Pucci e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il passo indietro di Andrea Pucci dopo le polemiche Ieri Andrea Pucci ha annunciato che non parteciperà a Sanremo, a seguito delle polemiche scoppiate dopo l'annuncio della sua presenza sul palco dell'Ariston.

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno i nuovi co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

