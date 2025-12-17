‘Dov’è finito Fabrizio Corona?’ | Fiorello lo videochiama in diretta ed è subito show a La Pennicanza

Dove si nasconde Fabrizio Corona? La domanda apre una puntata scoppiettante di La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Tra battute, provocazioni e un tono ironico, lo show prende subito il volo, con Fiorello che videochiama Corona in diretta per un inizio che promette spettacolo e divertimento. Un'anteprima che lascia il pubblico in attesa di scoprire cosa accadrà.

Un inizio fulminante: “Ricordate la Ferragni? E Vacchi? Ma Corona dov’è?”. La puntata di oggi de La Pennicanza, il programma radiofonico condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, si apre con una domanda che è già un manifesto di stile: provocatoria, ironica, volutamente sopra le righe. «Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto. Fabrizio Corona? Dove è finito?», scherza Fiorello, prima di lanciare un vero e proprio appello pubblico. Il colpo di scena arriva subito dopo: Corona risponde. E lo fa in videochiamata, entrando a sorpresa nel flusso surreale del programma in un momento in cui è in realtà al centro dell’attenzione per le dure accuse rivolte ad Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del GF Vip. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

