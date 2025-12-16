Fincantieri ecco il piano strategico 2026-2030 | rafforzamento della leadership globale e rafforzamento nella Difesa

Fincantieri presenta il piano strategico 2026-2030, mirato a rafforzare la leadership globale e consolidare la presenza nel settore della Difesa. Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato, sottolinea come il progetto rifletta una visione di lungo termine in un contesto di crescita sia nel comparto civile che in quello militare.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri ha spiegato che “ il Piano Industriale 2026-2030 rappresenta prima di tutto il manifesto industriale che nasce da una visione strategica del futuro, in un momento in cui la nostra industria sta attraversando un macro-trend positivo, sia nel settore civile che in quello militare. Con questo Piano, entriamo in una nuova fase di crescita: rafforziamo la capacità produttiva, aumentiamo la competitività e manteniamo il focus sul nostro core business e sull’efficienza operativa. Nei prossimi anni raddoppieremo la capacità produttiva nei cantieri italiani della Difesa, incrementeremo la competitività nei segmenti civili e offshore, consolideremo il nostro ruolo in un settore strategico come quello dell’underwater e saremo pronti a cogliere nuove opportunità in mercati internazionali”. Secoloditalia.it

