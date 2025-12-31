Difesa alla Wass di Livorno la produzione di siluri per la Marina indiana | accordo da 200 milioni di euro

Fincantieri, attraverso la controllata Wass Submarine Systems, ha siglato un accordo con la Marina indiana per la fornitura di siluri Black Shark Advanced, del valore di circa 200 milioni di euro. L’ordine riguarda sei unità e rappresenta un’importante conferma delle capacità industriali della Wass di Livorno nel settore della difesa sottomarina. L’accordo si inserisce nel contesto di una strategia di rafforzamento delle collaborazioni internazionali del gruppo.

A meno di un anno dall'acquisizione della Leonardo da parte di Fincantieri, il gruppo cantieristico annuncia l'accordo attraverso la controllata Wass Submarine Systems per la fornitura dei siluri pesanti Black Shark Advanced (Bsa) alla Marina indiana, un importante ordine destinato ai sei.

India, maxi-contratto da oltre 200 milioni: WASS/Fincantieri fornirà i siluri Black Shark Advanced ai sottomarini Scorpène “Kalvari - WASS (Fincantieri) fornirà 48 siluri pesanti Black Shark Advanced ai sottomarini Scorpène “Kalvari” della Marina indiana: ordine record oltre 200 milioni. aresdifesa.it

Fincantieri rafforza il legame con l’India nella difesa navale - La cooperazione industriale tra Italia e India nel settore della difesa navale registra un nuovo passaggio. formiche.net

Con un comunicato emesso in data 30 dicembre, il Ministero della Difesa indiano ha annunciato di aver assegnato alla società WASS Submarine Systems del gruppo Fincantieri, il contratto per la fornitura dei siluri pesanti da 533 mm Black Shark Advanced (... x.com

Con un comunicato emesso in data 30 dicembre, il Ministero della Difesa indiano ha annunciato di aver assegnato alla società WASS Submarine Systems del gruppo Fincantieri, il contratto per la fornitura dei siluri pesanti da 533 mm Black Shark Advanced (B - facebook.com facebook

