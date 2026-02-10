Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 ha attirato l’attenzione di Digital Foundry, anche se il gioco non arriverà prima di diversi mesi. Le prime analisi tecniche mostrano già qualche segnale positivo, facendo sperare in una buona versione anche su questa console. I fan aspettano con curiosità, mentre gli esperti valutano le potenzialità in vista del lancio ufficiale.

Mancano ancora diversi mesi al debutto di Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2, ma le prime analisi tecniche stanno già alimentando un cauto ottimismo. Nel corso del loro ultimo podcast, gli esperti di Digital Foundry hanno esaminato il materiale mostrato finora, definendolo convincente e indicativo di una conversione realizzata con criterio. Nonostante le inevitabili limitazioni hardware, il gioco sembra mantenere una buona identità visiva. Le impressioni iniziali suggeriscono un lavoro più profondo di quanto possa apparire a un primo sguardo. Il risultato, almeno sulla carta, lascia ben sperare.

© Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 ha colpito positivamente Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un’analisi tecnica di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2, confermando le prestazioni e le caratteristiche del gioco sulla nuova console.

Digital Foundry ha pubblicato un’analisi tecnica delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake, incentrata sulla demo recentemente resa disponibile sugli store digitali.

Final Fantasy 7 Rebirth - Official Xbox and Nintendo Switch 2 Release Date Trailer

