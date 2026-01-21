Final Fantasy 7 Remake è impressionante su Nintendo Switch 2 secondo Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un’analisi tecnica di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2, confermando le prestazioni e le caratteristiche del gioco sulla nuova console. L’articolo fornisce dettagli approfonditi sulla resa grafica e sull’esperienza di gioco, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle potenzialità del titolo su questa piattaforma.

Con la fine dell’embargo sulle recensioni, è arrivata anche l’analisi tecnica completa di Digital Foundry dedicata a Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2. Il verdetto è chiaro: la conversione è riuscita e sorprende per qualità visiva e solidità tecnica. Pur non raggiungendo i livelli massimi della versione PS5, il risultato finale viene definito impressionante, soprattutto considerando l’hardware. Si tratta di una versione equilibrata, che evita tagli drastici e mantiene intatta l’esperienza di base, ponendosi di conseguenza come un debutto che rafforza le ambizioni di Switch 2 sul fronte delle produzioni AAA. 🔗 Leggi su Game-experience.it

