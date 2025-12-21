Final Fantasy 7 Remake Digital Foundry elogia le versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S
Digital Foundry ha pubblicato un’analisi tecnica delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake, incentrata sulla demo recentemente resa disponibile sugli store digitali. L’analisi offre un approfondimento sulle prestazioni e le caratteristiche tecniche di queste versioni, evidenziando i punti di forza e le eventuali differenze rispetto alle altre piattaforme. Final Fantasy 7 Remake, Digital Foundry elogia le versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.
Digital Foundry ha pubblicato un’analisi tecnica approfondita delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series XS di Final Fantasy 7 Remake, basandosi sulla demo recentemente resa disponibile sugli store digitali. Il responso preliminare è decisamente incoraggiante: Square Enix è riuscita a portare l’acclamato remake su nuove piattaforme mantenendo un livello qualitativo elevato. Pur con differenze legate alla potenza hardware, tutte le versioni analizzate offrono un’esperienza solida e coerente, un risultato tutt’altro che scontato per un titolo così complesso dal punto di vista tecnico. Partendo dalla versione Nintendo Switch 2, Digital Foundry parla apertamente di una sorpresa positiva. 🔗 Leggi su Game-experience.it
