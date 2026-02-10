RICCÒ DEL GOLFO È da anni soprannominato ’Il sindaco bionico’, per via di quella protesi alla gamba destra che porta da ormai sedici anni, a seguito di un incidente. Paladino di una battaglia senza campo – quella per i diritti delle persone con disabilità –, ha scelto nuovamente la strada della denuncia pubblica, annunciando uno “sciopero della protesi“ contro quei dispositivi che arrivano a costare fino a 100mila euro, durano appena cinque anni, e sono ’coperti’ se non in minima parte dal Servizio sanitario nazionale. La sua battaglia ha già raggiunto il Parlamento, tanto che ci sono almeno otto tra deputati e senatori che si sono interessati alla vicenda, rilanciando la possibilità di una legge nazionale che consenta alle persone che necessitano di una protesi ’bionica’, di ottenerla senza l’enorme esborso che caratterizza i tempi attuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Figoli, il sindaco bionico 'Sciopero' della protesi per i costi da capogiro

