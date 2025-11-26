millie bobby brown il patrimonio da capogiro della stella di stranger things

A 21 anni molti stanno ancora decidendo cosa fare “da grandi”. Millie Bobby Brown invece ha già costruito un piccolo impero. Tra l’enorme successo di Stranger Things, alcuni film per il cinema, contratti da produttrice, campagne moda e un brand di bellezza tutto suo, il patrimonio della star britannica ha ormai raggiunto cifre da capogiro. Ma quanto guadagna davvero la moglie di Jake Bongiovi? Il patrimonio di Millie Bobby Brown. La prima tessera del puzzle del patrimonio di Millie Bobby Brown è ovviamente Stranger Things, la serie che l’ha trasformata da giovane promessa a icona globale. Nelle prime stagioni, quando il suo personaggio – Undici – era appena arrivato a Hawkins, il suo cachet per episodio si aggirava intorno ai 30mila dollari. 🔗 Leggi su Dilei.it

