Nuove opportunità per le imprese italiane nel Golfo | ad Abu Dhabi intesa tra Assolombarda Sace e Simest

Le imprese italiane trovano nuove opportunità nel Golfo. A Abu Dhabi, Assolombarda, Sace e Simest hanno firmato un accordo per coinvolgere le piccole e medie imprese italiane nei grandi progetti strategici della regione. L’obiettivo è rafforzare la presenza del sistema Italia in un’area dove si investe molto e si cercano partner affidabili. Con questa intesa, molte aziende italiane potranno partecipare a iniziative importanti, aprendo nuove strade di crescita e collaborazione.

Il sistema Italia rafforza la propria presenza nell'area del Golfo con un'intesa industriale che punta a coinvolgere le piccole e medie imprese italiane nei grandi progetti strategici della regione. Nell'Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi, all'interno della Sky Tower di Reem Island, è stato firmato un accordo operativo tra Assolombarda, Fouad Alghanim & Sons Group of Companies, Sace e Simest. L'obiettivo è promuovere nuove opportunità di business per le filiere produttive del territorio, favorendo l'accesso delle imprese italiane ai bandi e ai progetti selezionati nei Paesi del Gulf Cooperation Council.

