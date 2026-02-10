Fiera del Tempo Libero Alpe Adria a Udine due giorni per tutti gli appassionati

A Udine, il 21 e 22 marzo, si tiene la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria. Per due giorni, appassionati di outdoor, turismo e benessere si riuniscono per scoprire le novità del settore. La fiera apre le porte a tutti coloro che vogliono trascorrere il tempo libero all’aria aperta e conoscere le ultime tendenze.

A Udine il 21 e 22 marzo ritorna la fiera del tempo libero, un salone dedicato alla vita all'aria aperta, al turismo e al benessere. Le molteplici sfaccettature del tempo libero e della vita outdoor si incontrano in un unico grande evento: Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, in programma per la.

