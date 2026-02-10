Fiamme in un’autorimessa | danneggiate alcune vetture

Questa mattina un incendio ha distrutto parte di un’autorimessa in contrada Piano Morra. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata, danneggiando alcune vetture all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le indagini per capire le cause. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio in tarda mattinata di un'autorimessa a servizio di un'abitazione in contrada Piano Morra. Sul posto un'autobotte ed un autoscala dei Vigili del Fuoco. Danneggiate anche alcune autovetture presenti. L'incendio è stato domato dai caschi rossi che hanno provveduto a mettere in sicurezza dell'area. Sono ora in corso accertamenti per capire le cause del rogo.

