Fumo e fiamme in un' autorimessa | intervengono i vigili del fuoco
Venerdì 16 gennaio, un incendio si è sviluppato in un’autorimessa a Fontanafredda, frazione di Ranzano. L’incendio ha causato fumo e fiamme, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e contenere i danni. L’intervento ha permesso di limitare le conseguenze dell’incendio, ancora in fase di valutazione.
Un grave incendio è divampato nel tardo pomeriggio di venerdì 16 gennaio in un'autorimessa di un'abitazione a Fontanafredda, nella frazione di Ranzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone dopo aver ricevuto la segnalazione direttamente dalla proprietaria dello stabile. Sul. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
A fuoco un'autorimessa a Ranzano di Fontanafredda - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nel tardo pomeriggio presso la frazione di Ranzano nel comune di Fontanafredda per l'incendio dell'autorimessa di un'abitazione. rainews.it
Fumo nero fuoriesce dal garage, divampano le fiamme: a rischio il fotovoltaico sul tetto - A lanciare l’allarme è stata direttamente la proprietaria dello stabile, che ha notato un denso fumo nero fuoriuscire dal portone del garage. nordest24.it
Fumo nero dal garage, scatta allarme: incendio in autorimessa in Fvg, vigili del fuoco in azione - Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Ranzano, frazione del comune di Fontanafredda (Pordenone), dove un’autorimessa è stata interessata da un incendio che ha fatto scattare l’intervento immediato dei ... triestecafe.it
