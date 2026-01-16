Fumo e fiamme in un' autorimessa | intervengono i vigili del fuoco

Venerdì 16 gennaio, un incendio si è sviluppato in un’autorimessa a Fontanafredda, frazione di Ranzano. L’incendio ha causato fumo e fiamme, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e contenere i danni. L’intervento ha permesso di limitare le conseguenze dell’incendio, ancora in fase di valutazione.

Fumo nero fuoriesce dal garage, divampano le fiamme: a rischio il fotovoltaico sul tetto - A lanciare l’allarme è stata direttamente la proprietaria dello stabile, che ha notato un denso fumo nero fuoriuscire dal portone del garage. nordest24.it

Fumo nero dal garage, scatta allarme: incendio in autorimessa in Fvg, vigili del fuoco in azione - Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Ranzano, frazione del comune di Fontanafredda (Pordenone), dove un’autorimessa è stata interessata da un incendio che ha fatto scattare l’intervento immediato dei ... triestecafe.it

