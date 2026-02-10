Festival Un Solo Mare | un nuovo appuntamento culturale a Roma

Roma si prepara per un nuovo evento culturale: dal 11 al 15 febbraio si svolge il festival “Un Solo Mare”. L’organizzazione ha annunciato che saranno cinque giorni di incontri, mostre e performance dedicate alle diverse culture che si affacciano sul Mediterraneo. La città si riempirà di ospiti e artisti provenienti da vari paesi, tutti pronti a condividere storie e tradizioni legate al mare. L’obiettivo è creare un momento di riflessione e di scambio tra le diverse comunità che vivono lungo le coste del Mediterraneo.

Nella Capitale avrà luogo un nuovo appuntamento culturale che si terrà dall ' 11 al 15 Febbraio: "Un Solo Mare". Il festival è dedicato al tema del mare, come spazio di incontro tra cultura, scienza e sostenibilità. Questo evento culturale offre un programma ricco e variegato attraverso incontri e momenti di confronto, con l'obiettivo di promuovere una maggior consapevolezza sui temi ambientali e di riflettere sul rapporto tra il mare e l'uomo. Il mare come sistema vitale del pianeta. Quando si pensa al mare, l'immaginario comune richiama alle spiagge oppure alle vacanze estive. In realtà il mare non si limita a questo, bensì rappresenta un elemento vitale e centrale del nostro pianeta.

