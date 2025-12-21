Sesto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca- Tra versi anima e tela a Francavilla al Mare
Sesto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni curata dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, nella biblioteca Russo nel museo Michetti di Francavilla al Mare: lunedì 29 dicembre, alle 17, verranno presentati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Francavilla, sesto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca; Francavilla al Mare: Presentazione del libro “I poemi conviviali” di Giovanni Pascoli e mostra di Merilù Di Gregorio nella biblioteca Russo del museo Michetti, lunedì 29 dicembre; Eventi segnalati dai Comuni; Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi: torna la sezione invernale.
