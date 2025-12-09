Parcheggio Piazza Orsini l’opposizione | Hanno studiato finchè il malato non è entrato in agonia

Tempo di lettura: 2 minuti “Hanno studiato e continuato a studiare fin quando il malato non è entrato in agonia. – così in una nota i consiglieri di opposizione di ‘Alternativa per Benevento’ – Apprendiamo che il Sindaco e l’assessore al Traffico si sono decisi a riaprire per le festività natalizie l’area di Piazza Orsini. Una misura auspicata, per quanto tardiva, e resa necessaria dalla mancanza di parcheggi in prossimità del centro storico e dalla condizione di degrado in cui versa da anni il mega-parcheggio di Via del Pomerio. Risale a dicembre 2024 l’ultimo accorato appello che Alternativa per Benevento rivolse all’Amministrazione per ripristinare, anche temporaneamente, l’area di parcheggio a servizio del commercio in centro storico, e già allora il Consorzio Cepio, che riuniscei proprietari dell’area, si era reso disponibile a consentire l’utilizzo del suolo privato ad uso parcheggio quanto meno nel periodo delle feste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

