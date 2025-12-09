piazza orsini per le feste natalizie riapre il parcheggio

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Parcheggi Attilio Cappa comunicano che hanno ricevuto, con lettera ufficiale dopo la richiesta del Sindaco, la disponibilità dei comproprietari del consorzio Cepio all’utilizzo del suolo privato di piazza Orsini quale parcheggio per il periodo delle festività natalizie. “Ringraziamo il Consorzio Cepio che consentirà di poter fruire del parcheggio a piazza Orsini per tutto il periodo delle festività natalizie e dunque fino al giorno dell’Epifania. In queste ore stiamo predisponendo tutto il necessario e nel giro di 24-28 ore e comunque per l’inizio del week end si potrà cominciare a parcheggiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

