Un esempio per la comunità | consegnate in prefettura le onorificenze al merito della Repubblica

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nella Prefettura di Brindisi, si è svolta una cerimonia ufficiale di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica. Un momento di riconoscimento e valorizzazione per coloro che si sono distinti per il loro impegno nella comunità brindisina.

