Un esempio per la comunità | consegnate in prefettura le onorificenze al merito della Repubblica

Questa mattina, nella Prefettura di Brindisi, si è svolta una cerimonia ufficiale di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica. Un momento di riconoscimento e valorizzazione per coloro che si sono distinti per il loro impegno nella comunità brindisina.

BRINDISI - Questa mattina (venerdì 12 dicembre) nel salone di rappresentanza della Prefettura di Brindisi si è tenuta la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica. L'evento ha riunito autorità civili e. Brindisireport.it ENNESIMO ESEMPIO DI COME FUNZIONA UN PO' IN TUTTI I COMUNI DEL SUD ... C'È UN CANE TRANQUILLO , ACCUDITO E AMATO DA TANTI , E IL COMUNE CHE FA' ? INVECE DI LASCIARLO SUL POSTO COME CANE ACCUDITO DI QUARTIERE , - facebook.com facebook