Ferrari | l’elettrica si chiamerà Luce svelati gli interni

La Ferrari annuncia il nome della sua prima auto elettrica: si chiamerà Luce. La casa di Maranello ha mostrato gli interni a San Francisco, durante un evento dedicato, in collaborazione con LoveForm, lo studio fondato dall’ex designer Apple Jony Ive e Marc Newson. La vettura si avvicina al debutto, e l’attenzione si concentra anche sul design degli interni, frutto di un lavoro di cinque anni.

Milano, 9 feb. (askanews) – La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce. Lo ha svelato la casa del Cavallino Rampante a San Francisco in occasione della presentazione degli interni realizzati insieme alla LoveForm, fondata dell’ex designer Apple Jony Ive e da Marc Newson e che da cinque anni lavora sul design della nuova vettura. “Luce è molto più di un nome. È una visione. Quando Ferrari parla di Luce non sta definendo una tecnologia, bensì una filosofia: elettrificazione come mezzo, non come fine – una nuova era in cui design, progettazione ingegneristica e immaginazione convergono in qualcosa che prima non esisteva”, spiega Ferrari.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La casa di Maranello ha svelato le prime immagini degli interni della sua nuova supercar elettrica, chiamata Luce.

La Ferrari ha svelato il nome della sua prima auto elettrica: si chiama Luce.

Ferrari elettrica: ecco come è fatta!

La Luce è la prima automobile elettrica al mondo con interni in vetro e alluminio lavorato a controllo numerico. Iniziare così la descrizione di una nuova Ferrari è quasi surreale, ma l'intento a Maranello era proprio questo: spiazzare tutti.

