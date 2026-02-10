Ferrari ha chiuso il 2025 con risultati record. La casa di Maranello ha superato le aspettative, con utili e ricavi in forte crescita. I margini migliorano e l’azienda continua a investire per crescere ancora. La risposta del mercato è positiva, con il titolo che vola in Borsa.

Ferrari ha chiuso l’esercizio 2025 con una forte crescita di utili e ricavi, espandendo i propri margini di profittabilità e proseguendo negli investimenti a supporto del percorso di sviluppo. La casa del Cavallino rampante ha superato gli obiettivi finanziari fissati per il 2025, conseguendo con un anno di anticipo i target finanziari per il 2026. Risultati di rilievo in un anno caratterizzato da un contesto geopolitico e macroeconomico complesso, in cui la Società ha gestito l’incertezza legata all’incremento dei dazi sulle auto e le significative oscillazioni valutarie. “La domanda di Ferrari continua a essere molto solida ed è gestita con rigore in ogni mercato, riflettendo il nostro modello di esclusività: il portafoglio ordini si estende verso la fine del 2027”, ha sottolineato l’Ad Benedetto Vigna, aggiungendo che la società “ha confermato la forza della propria strategia, attenta alla gestione dei volumi e focalizzata sul valore”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari in pole a Piazza Affari. Risultati 2025 superano attese

