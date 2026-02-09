Unicredit un 2025 da record | gli utili superano le attese
Unicredit chiude il 2025 con un bilancio da record. Gli utili superano le aspettative degli analisti e sono più alti rispetto all’anno precedente. La banca italiana conferma la sua solidità e la crescita continua nel corso dell’anno.
Un altro anno da record. Anche il 2025 per Unicredit si chiude con conti sopra le attese e migliori di quelli già brillanti dell’anno precedente. Gae Aulenti batte così le stime, pur mettendo a bilancio oneri non ricorrenti per 1,4 miliardi nel quarto trimestre, con l’obiettivo di sostenere le future prospettive di reddititivà. L’utile netto chiude a 10,6 miliardi, con una crescita del 13,6% rispetto all’anno precedente, già da record. L’utile contabile è di 10,9 miliardi, in crescita del 12,3%. Entrambe le cifre sono al di sopra dei target che erano stati fissati a 10,5 e a 10,7 miliardi. E per il 2026 si prevede un nuovo rialzo dell’utile a quota 11 miliardi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondimenti su Unicredit 2025
Unicredit, chiuso il 2025 con utili record. Ai soci 30 miliardi nei prossimi 3 anni
UniCredit ha chiuso il 2025 con un utile storico di 10,6 miliardi di euro.
Oltre le stime, Unicredit da record nel 2025: l’utile a 10,6 miliardi
Unicredit ha chiuso il 2025 con risultati sorprendenti.
Ultime notizie su Unicredit 2025
Argomenti discussi: UniCredit chiude un 2025 da record e apre la stagione Unlimited; Unicredit da record nel 2025, l'utile a 10,6 miliardi; Unicredit incassa utili 2025 a 10,6 miliardi e promette 4,75 miliardi di dividendi. Orcel frena sul m&a. Nuovi massimi in borsa; UniCredit: crescita e redditività da record nel 2025.
Unicredit incassa utili 2025 a 10,6 miliardi e promette 4,75 miliardi di dividendi. Orcel frena sul m&a. Nuovi massimi in borsaLe distribuzioni complessive ammontano a 9,5 miliardi di euro, in crescita del 6%. Il ceo: il nostro piano crea più valore di qualsiasi m&a. Ma ammette: abbiamo molte opzioni. Quasi completa la exit d ... milanofinanza.it
UniCredit archivia il 2025 con un utile netto da record: 10,6 miliardi e prospettive ambizioseUniCredit chiude il 2025 con un utile record da 10,6 miliardi e rilancia: dividendi elevati, solidità patrimoniale e obiettivi ambiziosi ... businesspeople.it
UniCredit ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con risultati #record: #utili netti a oltre 10,6 miliardi di euro (+14% annuo), 1,4 miliardi di oneri straordinari, con una redditività (RoTE) al 19,2%. La strategia di Unicredit nel 2026 rimane per adesso di crescita o facebook
UniCredit, utili record e maxi-cedole: Orcel alza l’asticella con “Unlimited” f.mtr.cool/ywnracjgiz #unicredit #economymag x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.