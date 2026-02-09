Unicredit chiude il 2025 con un bilancio da record. Gli utili superano le aspettative degli analisti e sono più alti rispetto all’anno precedente. La banca italiana conferma la sua solidità e la crescita continua nel corso dell’anno.

Un altro anno da record. Anche il 2025 per Unicredit si chiude con conti sopra le attese e migliori di quelli già brillanti dell’anno precedente. Gae Aulenti batte così le stime, pur mettendo a bilancio oneri non ricorrenti per 1,4 miliardi nel quarto trimestre, con l’obiettivo di sostenere le future prospettive di reddititivà. L’utile netto chiude a 10,6 miliardi, con una crescita del 13,6% rispetto all’anno precedente, già da record. L’utile contabile è di 10,9 miliardi, in crescita del 12,3%. Entrambe le cifre sono al di sopra dei target che erano stati fissati a 10,5 e a 10,7 miliardi. E per il 2026 si prevede un nuovo rialzo dell’utile a quota 11 miliardi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Unicredit, un 2025 da record: gli utili superano le attese

Approfondimenti su Unicredit 2025

UniCredit ha chiuso il 2025 con un utile storico di 10,6 miliardi di euro.

Unicredit ha chiuso il 2025 con risultati sorprendenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Unicredit 2025

Argomenti discussi: UniCredit chiude un 2025 da record e apre la stagione Unlimited; Unicredit da record nel 2025, l'utile a 10,6 miliardi; Unicredit incassa utili 2025 a 10,6 miliardi e promette 4,75 miliardi di dividendi. Orcel frena sul m&a. Nuovi massimi in borsa; UniCredit: crescita e redditività da record nel 2025.

Unicredit incassa utili 2025 a 10,6 miliardi e promette 4,75 miliardi di dividendi. Orcel frena sul m&a. Nuovi massimi in borsaLe distribuzioni complessive ammontano a 9,5 miliardi di euro, in crescita del 6%. Il ceo: il nostro piano crea più valore di qualsiasi m&a. Ma ammette: abbiamo molte opzioni. Quasi completa la exit d ... milanofinanza.it

UniCredit archivia il 2025 con un utile netto da record: 10,6 miliardi e prospettive ambizioseUniCredit chiude il 2025 con un utile record da 10,6 miliardi e rilancia: dividendi elevati, solidità patrimoniale e obiettivi ambiziosi ... businesspeople.it

UniCredit ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con risultati #record: #utili netti a oltre 10,6 miliardi di euro (+14% annuo), 1,4 miliardi di oneri straordinari, con una redditività (RoTE) al 19,2%. La strategia di Unicredit nel 2026 rimane per adesso di crescita o facebook

UniCredit, utili record e maxi-cedole: Orcel alza l’asticella con “Unlimited” f.mtr.cool/ywnracjgiz #unicredit #economymag x.com